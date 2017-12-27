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СК: в магазине в Петербурге взорвалась самодельная бомба

27.12.2017 21:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Пресс-служба Следственного комитета России озвучила причину взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге: взорвалось самодельное устройство, которое было начинено поражающими элементами.

СК: в магазине в Петербурге взорвалась самодельная бомба
© Sputnik/ Максим Богодвид
Взрыв прогремел в магазине Санкт-Петербурга: есть пострадавшие

Взрыв в магазине "Перекресток", расположенном на Кондратьевском проспекте, произошел вечером в среду. По последним данным, пострадали девять человек – все они доставлены в больницы города. Из магазина после инцидента были эвакуированы 70 человек.

"По предварительной оценке взрывотехников, в Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 граммам тротила", – сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, по информации СК РФ, бомба была начинена поражающими элементами.

В свою очередь в ГУ МЧС Санкт-Петербурга отметили, что в магазине в результате взрыва разрушений нет.

По факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом). В настоящее время следователи СК занимаются проверкой всех возможных версий случившегося в Петербурге.

После взрыва на Кондратьевском проспекте, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", образовалась пробка длиной почти два километра.

 
Теги: Минск
 
 
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По последним данным, пострадали девять человек – все они доставлены в больницы города.

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