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Машина скорой помощи перевернулась в результате аварии в Витебске
27.12.2017 20:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковой Skoda произошла в Витебске, сообщили Sputnik в ГАИ области.
Столкновение транспортных средств случилось около 19:00 на перекрестке проспекта Строителей и улицы Чкалова. В легковой машине Skoda находилась женщина 1989 года рождения (водитель), а также ребенок 2013 года рождения. В момент аварии он был на заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве. Ребенок не пострадал.
"Информацией о водителе и пассажирах автомобиля скорой помощи сотрудники Госавтоинспекции пока не располагают. Все участники ДТП доставлены в больницу для оценки их физического состояния", — рассказали в ГАИ.
© Фото: ГАИ Витебска
Автомобиль Skoda и машина скорой помощи столкнулись вечером 27 декабря в Витебске
На месте аварии в Витебске работают инспекторы – они организуют дорожное движение для безопасного проезда перекрестка.
Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло столкновение машин, причина аварии также устанавливается.
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В легковушке, столкнувшейся со "скорой", находился ребенок 2013 года рождения, в результате ДТП он не пострадал.
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