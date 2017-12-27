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Взрыв прогремел в магазине Санкт-Петербурга: есть пострадавшие

27.12.2017 19:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Взрыв произошел в одном из магазинов Санкт-Петербурга, несколько человек пострадали, передает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали десять человек. Более 50 были эвакуированы, сообщил агентству источник в экстренных службах региона.

​Сообщается, что произошел взрыв неустановленного устройства в магазине, расположенном на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга.

На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии. Магазин, в котором произошел взрыв, закрыли.

Несущие конструкции здания в результате ЧП не повредились, пожара не было.

По последним данным, по факту взрыва неустановленного предмета в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).

 
Теги: Минск
 
 
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Более 50 человек были эвакуированы из магазина на Кондратьевском проспекте Северной столицы России.

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