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Взрыв прогремел в магазине Санкт-Петербурга: есть пострадавшие
27.12.2017 19:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Взрыв произошел в одном из магазинов Санкт-Петербурга, несколько человек пострадали, передает
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали десять человек. Более 50 были эвакуированы, сообщил агентству источник в экстренных службах региона.
Сообщается, что произошел взрыв неустановленного устройства в магазине, расположенном на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга.
На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии. Магазин, в котором произошел взрыв, закрыли.
Несущие конструкции здания в результате ЧП не повредились, пожара не было.
По последним данным, по факту взрыва неустановленного предмета в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).
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Более 50 человек были эвакуированы из магазина на Кондратьевском проспекте Северной столицы России.
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Архив (ЧП)
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