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Совесть замучила: мужчина устал скрываться и признался в убийстве

28.12.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. 46-летний индивидуальный предприниматель из Минска сам явился в милицию и признался в изнасиловании и убийстве 20-летней девушки, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Совесть замучила: мужчина устал скрываться и признался в убийстве
© Pixabay
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Чистосердечному признанию предшествовало несколько дней "в бегах" – подозреваемый пытался скрыться от правосудия, но когда понял, что средства заканчиваются, а из страны выехать он не может – его повсюду разыскивают, решил сдаться добровольно.

Мужчина признался в изнасиловании и убийстве молодой девушки. Убийство произошло 22 декабря нынешнего года. Копания из 5 человек (4 мужчин и девушка) вместе распивали спиртные напитки на квартире. Трое мужчин отправились спать, девушка осталась наедине с 46-летним предпринимателем.

Наутро девушка пожаловалась мужчинам, что ее изнасиловали и пообещала обратится в милицию. Подозреваемый попросил знакомых не обращаться в милицию – пообещал урегулировать инцидент. Но сделал это своеобразно – он просто задушил девушку. А ее тело спрятал в диван. Опасаясь, что приятели заявят в милицию, он сбежал с места преступления и скрывался Лидском районе и в Лиде. Там он снял квартиру. Изредка звонил с чужих телефонов.

Тем временем его знакомые обратились в милицию. Когда убийца понял, что его повсюду разыскивают, а возможностей покинуть страну у него нет, он сдался правоохранительным органам и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье 139 УК Беларуси "Убийство", подозреваемый взят под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин, изнасиловавший и убивший девушку, четыре дня скрывался в Лиде и Лидском районе, но после сам явился в милицию.

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