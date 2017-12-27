Пыль от зерна взорвалась на предприятии в Аргентине: есть жертвы

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Один человек погиб и восемь получили ожоги в среду в результате мощного взрыва на зерновом предприятии в аргентинском речном порту Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин, сообщают местные СМИ.

​По предварительным данным, от случайной искры взорвалась пыль от зерна, которая накопилась за несколько дней на терминале. В результате значительную часть зоны охватил сильный пожар. Над местом взрыва образовался огромный столб дыма, что вызвало панику среди жителей.

Как сообщили местные власти, один человек погиб, восемь получили ожоги различной степени тяжести.