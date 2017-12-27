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Взрыв в Петербурге: девять человек находятся в больнице

28.12.2017 07:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Один из пострадавших при взрыве в Петербурге выписан, в больницах остаются девять человек, сообщают российские СМИ.

Как сообщила вице-губернатор города Анна Митянина на своей страничке в Twitter, в состоянии средней тяжести остаются шесть пострадавших, в удовлетворительном состоянии — трое.

​Пострадавшие были направлены в Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую больницы.

Накануне вечером, в 18:30 по минскому времени, в камере хранения одного из супермаркетов Санкт-Петербурга взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в Петербурге: девять человек находятся в больнице
© Sputnik/
В магазине в Петербурге взорвалась самодельная бомба

На место прибыли сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, а также саперы. Около 70 человек, находившихся внутри здания, было эвакуировано. Пострадало 10 человек, все они были доставлены в больницы города. Один из них уже выписан, шесть человек остается в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном — трое.

В результате взрыва разрушений в магазине нет.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, рассматриваются все версии взрыва. На данный момент проводится работа со свидетелями, криминалистические экспертизы, изучаются записи с видеокамер.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 104
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В результате взрыва самодельного устройства в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга пострадало 10 человек, 70 эвакуировано.

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