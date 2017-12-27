МИНСК, 28 дек — Sputnik. Экс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов задержан и будет доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

Кто такой стрелок Аверьянов и чем известен "Меньшевик" >>

Экс-директор фабрики Аверьянов устроил стрельбу 27 декабря. В результате погиб охранник предприятия. Позже сорокадевятилетний Аверьянов скрылся, бросив карабин, из которого стрелял. Для его поимки полиция Москвы объявила план "Сирена" ; в ночь на 28 декабря экс-директор был задержан.

Много долгов и недовольные сотрудники

Аверьянов возглавлял "Меньшевик" в 90-е, а после, по его словам, фабрику у него отняли и целенаправленно разорили. По данным СМИ, у Аверьянова возник конфликт с нынешним собственником предприятия.

Финансовое положение фабрики было непростым уже давно. По данным российских СМИ, в отношении "Меньшевика" возбуждено больше сорока исполнительных производств, общая сумма долгов насчитывает несколько миллионов рублей. В сети можно встретить негативные отзывы сотрудников фабрики, которые связаны как с неуважительным отношением к персоналу со стороны начальства, так и с регулярными с некоторых пор невыплатами зарплаты. Бывшие работники создали и сайт-протест против самого Аверьянова под названием "Народ против вора-мошенника Аверьянова И. И. и его прислуги!".

Четыре года назад фабрика сменила владельца. Сложности, по некоторым данным, были и у нового директора. Адвокат Аверьянова утверждает, что летом "лица кавказской внешности сломали замки, проникли в здание". Он добавил, что во время инцидента директора избили.

Стреляться или сдаваться

Журналисты канала Business FM позвонили самому Аверьянову, когда он находился на фабрике. Он утверждал, что четыре года борется; по его словам, фабрику у него отобрали.



© Sputnik/ Евгений Одиноков Подробности перестрелки на фабрике "Меньшевик"

"Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история", — сказал Аверьянов в беседе с журналистом и добавил, что будет "или стреляться, или сдаваться".

Об Аверьянове его друзья и родственники отзываются по-разному: кто-то утверждает, что он был спокойным и рассудительным, другие вспоминают о вспыльчивом характере.

Против экс-директора возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн рассказал, что у Аверьянова есть лицензия на ношение карабина "Сайга", из которого и был совершен выстрел; ее он продлил в установленный срок.