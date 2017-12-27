Мужчина ради забавы расстрелял школьников в Турции

МИНСК, 28 дек — Sputnik. На юге Турции произошла стрельба в школьном дворе: мужчина из помпового ружья ради забавы стрелял по детям, играющим в футбол, сообщают местные СМИ.

Днем 27 декабря 56-летний мужчина находился на свадьбе и, решив поразвлечься, открыл стрельбу из помпового ружья по играющим на школьном стадионе детям и взрослым. В результате пострадали 6 человек: пятеро ребят от 10 до 17 лет и один совершеннолетний. Все они были доставлены в больницу. По информации медиков, угрозы для жизни детей нет.

Известно, что злоумышленник на момент совершения преступления уже находился в розыске на территории Турции. Его обвиняют в шести преступлениях, которые он совершил ранее. Преступник пока на свободе. В данный момент полиция проводит операцию по его задержанию. Официальных комментариев от турецких правоохранителей пока нет.

Напомним, вчера в Москве бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов устроил стрельбу из карабина , а затем скрылся. В результате инцидента один человек погиб.