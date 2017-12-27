МОСКВА, 28 дек — Sputnik. Почти сутки скрывался от правоохранительных органов бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, вступивший в словесный конфликт с новым руководителем и застреливший человека на предприятии, когда туда пришли судебные исполнители. Злоумышленнику удалось скрыться до того, как полиция оцепила территорию фабрики. В четверг утром он был обнаружен в складском помещении бывшей типографии газеты "Правда" на одноименной улице Москвы.

Проблемный бизнес

Трагедия на кондитерской фабрике произошла из-за долгов предприятия. Аверьянов утверждал, что у него отобрали бизнес, который он создал с нуля в лихие 90-е, заработав деньги челноком в Турции.

Администрация кондитерской фабрики вела судебные тяжбы из-за миллионного долга с 2010 года. Последний иск о банкротстве против КФ "Меньшевик" Арбитражный суд Москвы принял на рассмотрение 4 декабря 2017 года, как ожидается, 18 января будет рассмотрено заявление о банкротстве предприятия.

Близкие директора-стрелка рассказали журналистам, что проблемы с приставами и неизвестными лицами, которые заинтересовались кондитерским бизнесом, происходили и ранее. Так, полгода назад на территорию фабрики проникли посторонние с арматурой, избили охрану, Аверьянову проломили голову.

Исполнительное производство о взыскании свыше 3,3 миллиона рублей задолженности с ООО "КФ Меньшевик" в пользу ООО "Денэм холл" было возбуждено в Даниловском отделе судебных приставов.

Зачистка территории

На фабрику в целях исполнения решения арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ "Меньшевик" денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это бывший директор ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия, выстрелил не менее шести раз и, убив одного человека, скрылся на территории предприятия, которая занимает около 15 тысяч квадратных метров.

Очевидцы рассказали журналистам, что после того, как прозвучали первые выстрелы, находившиеся в административном здании на улице Иловайского началась паника: сотрудники предприятия и посетители в страхе разбегались и выпрыгивали из окон. На месте перестрелки впоследствии правоохранительные органы обнаружили 6 патронов от охотничьего карабина "Сайга" и 15 гильз от травматического пистолета.

Судебные приставы, приехавшие на фабрику "Меньшевик" в Москве для взыскания 3,3 миллиона рублей долга, не пострадали при стрельбе на предприятии.

После поступления информации о стрельбе вокруг территории фабрики было выставлено оцепление. Затем в течение нескольких часов сотрудники полиции и Росгвардии прочесывали территорию предприятия, но стрелка так и не обнаружили.

Как стало известно, Аверьянов бросил оружие в помещении шиномантажа, расположенного за территории "Меньшевика" и скрылся в городе.

Для его розыска в столице были объявлены планы "Перехват" и "Сирена". По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".