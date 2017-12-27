Новая атака террористов-смертников в Кабуле: 40 убитых

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Убиты 40 человек, более 50 пострадали в результате взрыва, устроенного террористом-смертников возле одной из мечетей на западе Кабула, сообщает Sputnik Афганистан.

Силы безопасности Афганистана предполагают, что главной целью террориста стало местное информационное агентство AVA, где проходила научная дискуссия студентов и исследователей. Число жертв может расти. Среди погибших — 3 журналиста.

Позже пришли сообщение о втором взрыве (возле культурного центра Тобаяна) и третьем — снова возле офиса информационного агентства AVA.

На место взрыва прибыли силы безопасности. Район происшествия был оцеплен.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшую в четверг трагедию.

Barchi road is blocked due to an explosion in west Kabul that has killed 30 and wounded more than 40 people in a cultural center. pic.twitter.com/WX7CiqddXK — Muhib Shadan (@muhibshadan) 28 декабря 2017 г.

​Напомним, что 25 декабря террорист-смертник устроил взрыв возле входа в комплекс зданий национальной разведки Афганистана, когда сотрудники ведомства шли на работу. Тогда погибли 7 человек, а ответственность за взрыв на себя взяла запрещенная на территории России и в других государствах террористическая группировка "Исламское государство".