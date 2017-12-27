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Новая атака террористов-смертников в Кабуле: 40 убитых
28.12.2017 10:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Убиты 40 человек, более 50 пострадали в результате взрыва, устроенного террористом-смертников возле одной из мечетей на западе Кабула, сообщает Sputnik Афганистан.
© REUTERS/ Omar Sobhani
Силы безопасности Афганистана предполагают, что главной целью террориста стало местное информационное агентство AVA, где проходила научная дискуссия студентов и исследователей. Число жертв может расти. Среди погибших — 3 журналиста.
Позже пришли сообщение о втором взрыве (возле культурного центра Тобаяна) и третьем — снова возле офиса информационного агентства AVA.
На место взрыва прибыли силы безопасности. Район происшествия был оцеплен.
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшую в четверг трагедию.
Напомним, что 25 декабря террорист-смертник устроил взрыв возле входа в комплекс зданий национальной разведки Афганистана, когда сотрудники ведомства шли на работу. Тогда погибли 7 человек, а ответственность за взрыв на себя взяла запрещенная на территории России и в других государствах террористическая группировка "Исламское государство".
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В столице Афганистана снова активизировались террористы, в четверг в Кабуле прогремели три взрыва.
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