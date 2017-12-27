МИД: информации о пострадавших белорусах в Санкт-Петербурге нет

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что, по предварительным данным, граждане Беларуси при взрыве в Санкт-Перебурге не пострадали.

В минувшую среду вечером в одном из супермаркетов города произошел взрыв самодельного устройства , пострадало 13 человек.

"По предварительной информации российской стороны, среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге белорусов нет", — говорится в сообщении, размещенном в официальной страничке в Twitter МИДа Беларуси.