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МИД: информации о пострадавших белорусах в Санкт-Петербурге нет

28.12.2017 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что, по предварительным данным, граждане Беларуси при взрыве в Санкт-Перебурге не пострадали.

В минувшую среду вечером в одном из супермаркетов города произошел взрыв самодельного устройства, пострадало 13 человек.

"По предварительной информации российской стороны, среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге белорусов нет", — говорится в сообщении, размещенном в официальной страничке в Twitter МИДа Беларуси.

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