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По факту ДТП под Бешенковичами возбуждено уголовное дело

28.12.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Бешенковичском районе Витебской области, в результате которого погибли два водителя, сообщил в четверг СК.

По факту ДТП под Бешенковичами возбуждено уголовное дело
© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Лобовое ДТП под Бешенковичами: погибли два водителя

Вечером 27 декабря на 230-м километре автодороги М3 Минск – Витебск недалеко от деревни Задорожье произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Passat и Renault Laguna, погибли два водителя.

"Бешенковичским районным отделом СК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Она уточнила, что Volkswagen Passat управлял 70-летний житель Бешенковичского района, с ним ехала его 68-летняя супруга. За рулем Renault Laguna находился 37-летний житель Витебска, в салоне в качестве пассажира ехала его 41-летняя жена.

Обе женщины доставлены в реанимацию, сказала Сахарова.

Следователи и эксперты провели осмотр, зафиксировали следовую картину аварии, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Скахарова также отметила, что следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 160
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Следователи ищут свидетелей и видео смертельной аварии в Бешенковичском районе.

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