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Volkswagen врезался в опору моста под Гомелем: водитель погиб
28.12.2017 11:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen под управлением жителя Гомеля выехал за пределы проезжей части и ударился в опору моста, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Авария произошла вечером 27 декабря на автодороге М10 граница Российской Федерации — Кобрин в четырех километрах от деревни Сосновка Гомельского района. В результате ДТП в салоне легковушки оказался зажат водитель.
По предварительной версии, мужчина не справился с управлением Volkswagen и совершил столкновение с опорой автомобильного путепровода.
На месте аварии работали спасатели: они деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Медики провели осмотр и госпитализировали мужчину в медицинское учреждение, сообщили в Гомельском областном МЧС.
Пострадавший водитель спустя час скончался в больнице.
В этот же день в Витебской области также произошло смертельное ДТП.
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Спасатели деблокировали пострадавшего водителя машины, однако спустя час он скончался в больнице.
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