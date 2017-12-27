Volkswagen врезался в опору моста под Гомелем: водитель погиб

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen под управлением жителя Гомеля выехал за пределы проезжей части и ударился в опору моста, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.



© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома Лобовое ДТП под Бешенковичами: погибли два водителя

Авария произошла вечером 27 декабря на автодороге М10 граница Российской Федерации — Кобрин в четырех километрах от деревни Сосновка Гомельского района. В результате ДТП в салоне легковушки оказался зажат водитель.

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением Volkswagen и совершил столкновение с опорой автомобильного путепровода.

На месте аварии работали спасатели: они деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Медики провели осмотр и госпитализировали мужчину в медицинское учреждение, сообщили в Гомельском областном МЧС.

Пострадавший водитель спустя час скончался в больнице.

В этот же день в Витебской области также произошло смертельное ДТП. Два водителя погибли в результате столкновения легковых автомобилей в Бешенковичском районе.