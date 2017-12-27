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Взрыв в Санкт-Петербурге: подробности, версии и реакция Путина

28.12.2017 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Следствие продолжает отрабатывать все версии причин взрыва в Санкт-Петербурге, включая теракт.

Взрыв в Санкт-Петербурге: подробности, версии и реакция Путина
© Sputnik/ Александр Гальперин
МИД: информации о пострадавших белорусах в Санкт-Петербурге нет

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.  

Этот случай стал вторым терактом, совершенным за год в  Санкт-Петербурге. 3 апреля днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали свыше 60 человек.

Что произошло в магазине "Перекресток"

В среду вечером на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" возле камер хранения магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге взорвалось устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила.

Реакция Путина

Президент России Владимир Путин назвал взрыв, произошедший накануне в Санкт-Петербурге, терактом, отметив, что недавно была пресечена еще одна попытка совершить подобное преступление

"А что было бы, если бы эти тысячи, о которых я сейчас сказал, сотни, вернулись к нам? Вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными", — сказал он на встрече с офицерами, участвовавшими в операции ВКС РФ в Сирии.

Российский лидер сообщил, что дал указание директору Федеральной службы безопасности при задержании виновных в взрыве "действовать в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью действовать решительно".

"В плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", — заявил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объяснил, почему Кремль расценивает инцидент в Санкт-Петербурге как теракт.

"Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт", — сказал Песков.  

Состояние пострадавших

Всего пострадали 13 человек. На данный момент в стационарах остаются шесть человек. Состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести.

По информации МИД Беларуси, граждан республики среди пострадавших — нет>>

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил правительству подготовить распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим при взрыве. Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов написал в своем аккаунте в Твиттере, что сумма выплат составит по 300 тысяч российских рублей каждому.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Санкт-Петербурге терактом и поручил ФСБ в случае опасности ликвидировать террористов.

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