Путин назвал взрыв в Петербурге террористическим актом

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

Вечером в минувшую среду, 27 декабря, в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства , начиненного поражающими элементами и тротилом. Пострадали 13 человек, пять из них были госпитализированы.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт", — сказал Путин, встречаясь с офицерами-участниками военной операции в Сирии.



© Sputnik/ Александр Гальперин Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге

Как ранее сообщал Sputnik, СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек общественно опасным способом. Информации о том, что СК переквалифицировал уголовное дело, нет. Но в СК заявили, что в рамках возбужденного дела отрабатываются все возможные версии, а версия о теракте числе приоритетных.

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Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент находится на постоянной связи со спецслужбами, ему регулярно докладывают оперативную информацию о ходе расследования дела и о том, какие меры предпринимаются для задержания подозреваемых в совершении взрыва.



© Sputnik/ Александр Гальперин Последствия взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге

Встречаясь в Сирии с военными, Путин также напомнил о том, что недавно российские спецслужбы пресекли попытку совершить теракт в городе на Неве.

Он поручил директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александру Бортникову действовать "решительно" в отношении "этих бандитов", которые вынашивают планы по осуществлению терактов в РФ.

"Вчера дал указание директору ФСБ при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников (…) действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", — подчеркнул российский президент.



© Sputnik/ Александр Гальперин Последствия взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что в Кремле не считают взрыв недоработкой спецслужб.

Губернатор Санкт-Петербург поручил подготовить распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим – каждому из них будет выплачено 300 тысяч российских рублей из резервного фонда.

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