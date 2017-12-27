В баре на Зыбицкой изъяли алкоголь, кофе и сигареты на Br3000

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Алкоголь, кофе и табачные изделия были изъяты в одном из баров на улице Зыбицкой сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД и районной налоговой инспекции, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как выяснилось, эти товары не были маркированы в установленном порядке акцизными марками Беларуси.

Владельцы бара лишились кофе на 666 рублей, алкогольных напитков — на 1420, а также сигарет на сумму более 1000 рублей.

Кроме того, правоохранители изъяли порядка 4000 рублей выручки, полученной от реализации табачных изделий, и еще более 1000 рублей, заработанных с нарушением правил, предусмотренных специальными разрешениями.

В отношении ООО (владельца бара) составлены административные протоколы: за незаконную предпринимательскую деятельность, за нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными знаками, за нарушение порядка оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий, а также за нарушение правил торговли и оказания услуг населению.

"Общая сумма штрафа может составить более 20 тысяч рублей", — отметили в ГУВД.

Точную сумму штрафа определит суд.