Пешеход без фликера избил инспектора ГАИ в Октябрьском

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя городского поселка Октябрьский, который напал на инспектора ГАИ, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Нетрезвая жительница Новополоцка избила контролера автобуса

Инцидент произошел 22 декабря на улице Кирова районного центра: вечером инспектор ДПС заметил мужчину, который в нарушение ПДД шел по проезжей части без фликера.

"При разбирательстве гражданин несколько раз ударил в область лица сотрудника, находившегося при исполнении в форменном обмундировании", – сказали в ГАИ.

В управлении также уточнили, что инспектор в стычке с мужчиной получил телесные повреждения.

В отношении 54-летнего местного жителя было возбуждено дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Мужчине, который ранее уже совершал нападение на милиционера, в качестве наказания грозит до шести лет лишения свободы.