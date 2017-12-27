ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пешеход без фликера избил инспектора ГАИ в Октябрьском

28.12.2017 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя городского поселка Октябрьский, который напал на инспектора ГАИ, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Пешеход без фликера избил инспектора ГАИ в Октябрьском
© Sputnik / Виктор Толочко
Нетрезвая жительница Новополоцка избила контролера автобуса

Инцидент произошел 22 декабря на улице Кирова районного центра: вечером инспектор ДПС заметил мужчину, который в нарушение ПДД шел по проезжей части без фликера.

"При разбирательстве гражданин несколько раз ударил в область лица сотрудника, находившегося при исполнении в форменном обмундировании", – сказали в ГАИ.

В управлении также уточнили, что инспектор в стычке с мужчиной получил телесные повреждения.

В отношении 54-летнего местного жителя было возбуждено дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Мужчине, который ранее уже совершал нападение на милиционера, в качестве наказания грозит до шести лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчине, который ранее уже совершал нападение на милиционера, в качестве наказания грозит до шести лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Путин назвал взрыв в Петербурге террористическим актом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика