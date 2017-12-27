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Acura сбила маму с детьми в Витебске: коляска уехала на 10 метров
28.12.2017 16:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Проводится проверка по факту дорожного инцидента в Витебске, в результате которого пострадала шестилетняя девочка, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло в четверг днем на Московском проспекте. Легковой автомобиль Acura сбил женщину с двумя детьми, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
"От удара коляска, в которой ехал двухлетний малыш, проехала по дороге около 10 метров", — отметили в ГАИ.
Пострадавших госпитализировали, у шестилетней девочки диагностировал перелом ноги, женщина и ее двухлетний сын по предварительной информации не получили серьезных травм.
Инспекторам предстоит выяснить, на какой сигнал светофора ехала машина и переходила дорогу женщина.
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Девочка получила перелом ноги, ее брат и мама, по предварительным данным, серьезных травм не получили.
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