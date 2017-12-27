Acura сбила маму с детьми в Витебске: коляска уехала на 10 метров

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Проводится проверка по факту дорожного инцидента в Витебске, в результате которого пострадала шестилетняя девочка, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в четверг днем на Московском проспекте. Легковой автомобиль Acura сбил женщину с двумя детьми, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

"От удара коляска, в которой ехал двухлетний малыш, проехала по дороге около 10 метров", — отметили в ГАИ.

Пострадавших госпитализировали, у шестилетней девочки диагностировал перелом ноги, женщина и ее двухлетний сын по предварительной информации не получили серьезных травм.

Инспекторам предстоит выяснить, на какой сигнал светофора ехала машина и переходила дорогу женщина.