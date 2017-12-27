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Бус врезался в стоящий на "аварийке" на МКАД грузовик

28.12.2017 16:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Водитель микроавтобуса получил травмы и был доставлен в больницу в результате столкновения с грузовым автомобилем на Минской кольцевой автодороге, сообщили в четверг в УГАИ ГУВД мингорисполкома.

Бус врезался в стоящий на "аварийке" на МКАД грузовик
© "ВКонтакте" / ЧП и ДТП | Витебск
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Авария произошла около 13:30 в четверг на 38-м километре первой минской кольцевой.

"Автомобиль ГАЗ совершил остановку и выставил аварийный знак. В него въехал автомобиль Mercedes-Benz", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что водитель микроавтобуса – 31-летний мужчина – был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, эксперты Государственного комитета судебных экспертиз и следственно-оперативная группа.

По факту ДТП, в котором пострадал человек, в настоящее время проводится проверка.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Водитель микроавтобуса – 31-летний мужчина – был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

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