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Бус врезался в стоящий на "аварийке" на МКАД грузовик
28.12.2017 16:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Водитель микроавтобуса получил травмы и был доставлен в больницу в результате столкновения с грузовым автомобилем на Минской кольцевой автодороге, сообщили в четверг в УГАИ ГУВД мингорисполкома.
Авария произошла около 13:30 в четверг на 38-м километре первой минской кольцевой.
"Автомобиль ГАЗ совершил остановку и выставил аварийный знак. В него въехал автомобиль Mercedes-Benz", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что водитель микроавтобуса – 31-летний мужчина – был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, эксперты Государственного комитета судебных экспертиз и следственно-оперативная группа.
По факту ДТП, в котором пострадал человек, в настоящее время проводится проверка.
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Водитель микроавтобуса – 31-летний мужчина – был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.
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