МИНСК, 28 дек – Sputnik. Водитель микроавтобуса получил травмы и был доставлен в больницу в результате столкновения с грузовым автомобилем на Минской кольцевой автодороге, сообщили в четверг в УГАИ ГУВД мингорисполкома.

Авария произошла около 13:30 в четверг на 38-м километре первой минской кольцевой.

"Автомобиль ГАЗ совершил остановку и выставил аварийный знак. В него въехал автомобиль Mercedes-Benz", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что водитель микроавтобуса – 31-летний мужчина – был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, эксперты Государственного комитета судебных экспертиз и следственно-оперативная группа.

По факту ДТП, в котором пострадал человек, в настоящее время проводится проверка.