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Дело о "мертвых душах" в Колодищах направлено в суд

28.12.2017 17:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Прокуратура Минской области направила в суд в уголовное дело в отношении бывшего председателя товарищества собственников, расположенного в агрогородке Колодищи, сообщили в прокуратуре.

Дело о "мертвых душах" в Колодищах направлено в суд
CC BY-SA 2.0 / screw badluck / Ball
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32-летняя жительница, мать троих детей, обвиняется в совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, а также в служебном подлоге.

"Женщина обвиняется в том, что, используя свои служебные полномочия, в течение двух лет получала зарплату, которая начислялась на так называемые "мертвые души", – сообщил Sputnik старший прокурор отдела Минской областной прокуратуры советник юстиции Ростислав Трухан.

По его словам, было установлено, что обвиняемая изготовила заведомо подложные документы о приеме и увольнении на работу "мертвых душ".

Кроме того, перед увольнением из товарищества женщина составила фиктивные документы об остаточной стоимости оргтехники и выкупила ее по "сладким расценкам".

Общий ущерб, причиненный товариществу собственников противоправными действиями, составил более 23 тысяч рублей, уточнил собеседник Sputnik.

На иждивении у обвиняемой находятся трое несовершеннолетних детей, поэтому к ней не применялась мера пресечения, связанная с лишением свободы, с нее взята подписка о невыезде.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, максимальная ответственность по которым предусмотрена в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имуществ, отметил Трухан.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемая перед увольнением составила фиктивные документы об остаточной стоимости оргтехники и выкупила ее по "сладким расценкам",

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