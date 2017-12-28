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Рейсовый МАЗ в Мозыре сбил на остановке молодого человека
28.12.2017 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Молодой житель Мозыря попал под колеса рейсового автобуса на остановке общественного транспорта, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло накануне около 22:40 на остановочном пункте "Бассейн", расположенном на улице Мира.
"Водитель, управляя рейсовым автобусом МАЗ, на остановочном пункте совершил наезд на вышедшего с остановочного пункта на проезжую часть дороги 29-летнего пешехода", – сказали в ГАИ.
В инспекции также уточнили, что молодой человек в нарушение ПДД не был обозначен в темное время суток световозвращающими элементами.
Мужчина в аварии получил травмы и был доставлен в Мозырскую городскую больницу, откуда его отпустили после оказания помощи.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Мужчина в аварии получил травмы и был доставлен в Мозырскую городскую больницу.
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