ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейсовый МАЗ в Мозыре сбил на остановке молодого человека

28.12.2017 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Молодой житель Мозыря попал под колеса рейсового автобуса на остановке общественного транспорта, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Рейсовый МАЗ в Мозыре сбил на остановке молодого человека
© "ВКонтакте" / ЧП и ДТП | Витебск
Acura сбила маму с детьми в Витебске: коляска уехала на 10 метров

ДТП произошло накануне около 22:40 на остановочном пункте "Бассейн", расположенном на улице Мира.

"Водитель, управляя рейсовым автобусом МАЗ, на остановочном пункте совершил наезд на вышедшего с остановочного пункта на проезжую часть дороги 29-летнего пешехода", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что молодой человек в нарушение ПДД не был обозначен в темное время суток световозвращающими элементами.

Мужчина в аварии получил травмы и был доставлен в Мозырскую городскую больницу, откуда его отпустили после оказания помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 137
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина в аварии получил травмы и был доставлен в Мозырскую городскую больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дело о "мертвых душах" в Колодищах направлено в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика