Рейсовый МАЗ в Мозыре сбил на остановке молодого человека

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Молодой житель Мозыря попал под колеса рейсового автобуса на остановке общественного транспорта, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 22:40 на остановочном пункте "Бассейн", расположенном на улице Мира.

"Водитель, управляя рейсовым автобусом МАЗ, на остановочном пункте совершил наезд на вышедшего с остановочного пункта на проезжую часть дороги 29-летнего пешехода", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что молодой человек в нарушение ПДД не был обозначен в темное время суток световозвращающими элементами.

Мужчина в аварии получил травмы и был доставлен в Мозырскую городскую больницу, откуда его отпустили после оказания помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.