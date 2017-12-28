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Уголовное дело возбудили после ДТП с детской коляской в Витебске

28.12.2017 19:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении водителя легкового автомобиля, который на пешеходном переходе в Витебске сбил женщину с двумя малолетними детьми, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Уголовное дело возбудили после ДТП с детской коляской в Витебске
© "ВКонтакте" / ЧП и ДТП | Витебск
Acura сбила маму с детьми в Витебске: коляска уехала на 10 метров

Авария произошла около 10:20 на Московском проспекте областного центра: 45-летний местный житель на Acura TSX сбил 29-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и коляску, в которой был годовалый мальчик. Младший ребенок находился в коляске. Мать и сын получили легкие травмы, а девочка – тяжелое повреждение ноги.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что сейчас следователи УСК устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей.

В управлении просят граждан, ставших очевидцами ДТП или имеющих записи видеорегистраторов, на которые оно попало, обратиться в УСК.

Санкция ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), по которой возбудили дело, в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В управлении просят граждан, ставших очевидцами ДТП или имеющих записи видеорегистраторов, на которые оно попало, обратиться в УСК.

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