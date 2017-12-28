Уголовное дело возбудили после ДТП с детской коляской в Витебске

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении водителя легкового автомобиля, который на пешеходном переходе в Витебске сбил женщину с двумя малолетними детьми, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Авария произошла около 10:20 на Московском проспекте областного центра: 45-летний местный житель на Acura TSX сбил 29-летнюю женщину, ее 6-летнюю дочь и коляску, в которой был годовалый мальчик . Младший ребенок находился в коляске. Мать и сын получили легкие травмы, а девочка – тяжелое повреждение ноги.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что сейчас следователи УСК устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают свидетелей.

В управлении просят граждан, ставших очевидцами ДТП или имеющих записи видеорегистраторов, на которые оно попало, обратиться в УСК.

Санкция ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), по которой возбудили дело, в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.