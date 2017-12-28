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Водитель пассажирского автобуса потерял сознание за рулем в Слуцке

28.12.2017 20:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Пассажирский автобус выехал за пределы проезжей части и снес стенд АЗС в Слуцке из-за того, что водитель транспортного средства потерял сознание за рулем во время движения, сообщил в четверг ресурс SlutskGorod.

Водитель пассажирского автобуса потерял сознание за рулем в Слуцке
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла около 16:30 четверга на улице Максима Богдановича районного центра.

Сообщается, что городской автобус МАЗ маршрута № 12 во время движения налетел на бордюр, выехал за пределы проезжей части и врезался в стенд в АЗС United Сompany.

По информации очевидцев, водителю транспортного средства во время движения стало плохо – мужчина потерял сознание. С места происшествия его забрал автомобиль скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса в результате аварии не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса в результате аварии не пострадал.

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