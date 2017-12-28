Водитель пассажирского автобуса потерял сознание за рулем в Слуцке

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Пассажирский автобус выехал за пределы проезжей части и снес стенд АЗС в Слуцке из-за того, что водитель транспортного средства потерял сознание за рулем во время движения, сообщил в четверг ресурс SlutskGorod .



© Sputnik / Виктор Толочко Рейсовый МАЗ в Мозыре сбил на остановке молодого человека

Авария произошла около 16:30 четверга на улице Максима Богдановича районного центра.

Сообщается, что городской автобус МАЗ маршрута № 12 во время движения налетел на бордюр, выехал за пределы проезжей части и врезался в стенд в АЗС United Сompany.

По информации очевидцев, водителю транспортного средства во время движения стало плохо – мужчина потерял сознание. С места происшествия его забрал автомобиль скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, никто из пассажиров автобуса в результате аварии не пострадал.