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Сбежавшего из психбольницы пациента ищут в Полоцке
28.12.2017 20:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Полоцкий районный отдел внутренних дел разыскивает сбежавшего из местной психиатрической больницы пациента.
"Полоцким РОВД разыскивается пропавший без вести Недашковский Илья 1985 года рождения", – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, мужчина сбежал из Полоцкой психиатрической больницы.
В милиции также сообщили приметы разыскиваемого: его рост составляет 165 сантиметров, мужчина имеет худощавое телосложение, из особых примет – 10-сантиметровый шрам сзади на голове.
В РОВД просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить известную информацию в ближайший отдел милиции или по телефону 102.
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В РОВД просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить известную информацию в ближайший отдел милиции.
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