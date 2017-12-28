Сбежавшего из психбольницы пациента ищут в Полоцке

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Полоцкий районный отдел внутренних дел разыскивает сбежавшего из местной психиатрической больницы пациента.

"Полоцким РОВД разыскивается пропавший без вести Недашковский Илья 1985 года рождения", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина сбежал из Полоцкой психиатрической больницы.

В милиции также сообщили приметы разыскиваемого: его рост составляет 165 сантиметров, мужчина имеет худощавое телосложение, из особых примет – 10-сантиметровый шрам сзади на голове.

В РОВД просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить известную информацию в ближайший отдел милиции или по телефону 102.