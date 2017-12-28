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Сбежавшего из психбольницы пациента ищут в Полоцке

28.12.2017 20:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Полоцкий районный отдел внутренних дел разыскивает сбежавшего из местной психиатрической больницы пациента.

"Полоцким РОВД разыскивается пропавший без вести Недашковский Илья 1985 года рождения", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина сбежал из Полоцкой психиатрической больницы. 

В милиции также сообщили приметы разыскиваемого: его рост составляет 165 сантиметров, мужчина имеет худощавое телосложение, из особых примет – 10-сантиметровый шрам сзади на голове.

В РОВД просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить известную информацию в ближайший отдел милиции или по телефону 102.

 
Теги: Минск
 
 
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В РОВД просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить известную информацию в ближайший отдел милиции.

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