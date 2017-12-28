Пожар в жилом доме в Нью-Йорке: более 10-ти погибших

В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 12 человек. Еще четыре человека, по заявлению городских властей, получили серьезные ожоги, сообщает Reuters .



Фото: Reuters

Все они в критическом и тяжелом состоянии были доставлены в медицинские центры. Власти города не исключают, что число жертв может возрасти.

Пресс-секретарь городскіх властей Даниэль Нигро сообщил, что погибшим было от 1 до 50 лет

«Эта трагедия, без сомнения, исторична по своей величине», — отметил он.



Фото: Reuters

По данным пожарных, огонь загорелся на втором этаже и быстро распространился по всему зданию. Причина возгорания пока неизвестна. В тушении задействованы 160 пожарных.