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Пожар в жилом доме в Нью-Йорке: более 10-ти погибших
В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 12 человек. Еще четыре человека, по заявлению городских властей, получили серьезные ожоги,
Все они в критическом и тяжелом состоянии были доставлены в медицинские центры. Власти города не исключают, что число жертв может возрасти.
Пресс-секретарь городскіх властей Даниэль Нигро сообщил, что погибшим было от 1 до 50 лет
«Эта трагедия, без сомнения, исторична по своей величине», — отметил он.
По данным пожарных, огонь загорелся на втором этаже и быстро распространился по всему зданию. Причина возгорания пока неизвестна. В тушении задействованы 160 пожарных.
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Власти города не исключают, что число жертв может возрасти.
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Архив (ЧП)
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