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Пожар в жилом доме в Нью-Йорке: более 10-ти погибших

29.12.2017 06:53 — ЧП | Tut.by  
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В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 12 человек. Еще четыре человека, по заявлению городских властей, получили серьезные ожоги, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Все они в критическом и тяжелом состоянии были доставлены в медицинские центры. Власти города не исключают, что число жертв может возрасти.

Пресс-секретарь городскіх властей Даниэль Нигро сообщил, что погибшим было от 1 до 50 лет

«Эта трагедия, без сомнения, исторична по своей величине», — отметил он.


Фото: Reuters

По данным пожарных, огонь загорелся на втором этаже и быстро распространился по всему зданию. Причина возгорания пока неизвестна. В тушении задействованы 160 пожарных.

 
 
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Власти города не исключают, что число жертв может возрасти.

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