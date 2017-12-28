Более 10 человек, среди них ребенок, погибли на пожаре в Нью-Йорке

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минимум 12 человек, среди них ребенок, погибли в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в нью-йоркском Бронксе, сообщают местные СМИ.

Как сообщили в пожарном департамента города, самой младшей жертве пожара — один год, самому старшему — более 50.

FDNY crews are currently battling a four-alarm fire at a residential building in the Bronx. The FDNY says at least 15 people are being evaluated for injuries. pic.twitter.com/QpBQh5WoLA — Spectrum News NY1 (@NY1) 29 декабря 2017 г.

​Возгорание началось на первом этаже здания. Пожарные прибыли на место происшествия в течение трех минут; всего с огнем боролись 150 человек. Однако жертв избежать не удалось.

Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс заявил, что число погибших, возможно, возрастет.

Will be more. Horrible. Fire Commissioner on scene. Mayor here shortly. https://t.co/z9GPuZf5ku — Eric Phillips (@EricFPhillips) 29 декабря 2017 г.

​По последним данным, около 15 человек получили серьезные травмы, четверо находятся в критическом состоянии.

#FDNY members are on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx . Currently 15 serious injuries to civilians reported. — FDNY (@FDNY) 29 декабря 2017 г.

​Жители ближайших домов эвакуированы и размещены в районной школе и даже зоопарке Бронкса, который находится неподалеку.