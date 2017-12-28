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Более 10 человек, среди них ребенок, погибли на пожаре в Нью-Йорке
29.12.2017 07:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минимум 12 человек, среди них ребенок, погибли в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в нью-йоркском Бронксе, сообщают местные СМИ.
Как сообщили в пожарном департамента города, самой младшей жертве пожара — один год, самому старшему — более 50.
Возгорание началось на первом этаже здания. Пожарные прибыли на место происшествия в течение трех минут; всего с огнем боролись 150 человек. Однако жертв избежать не удалось.
Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс заявил, что число погибших, возможно, возрастет.
По последним данным, около 15 человек получили серьезные травмы, четверо находятся в критическом состоянии.
Жители ближайших домов эвакуированы и размещены в районной школе и даже зоопарке Бронкса, который находится неподалеку.
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В результате пожара в жилом доме Нью-Йорка погибло 12 человек, 15 получили серьезные травмы.
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