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Более 10 человек, среди них ребенок, погибли на пожаре в Нью-Йорке

29.12.2017 07:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Минимум 12 человек, среди них ребенок, погибли в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в нью-йоркском Бронксе, сообщают местные СМИ.

Как сообщили в пожарном департамента города, самой младшей жертве пожара — один год, самому старшему — более 50.

​Возгорание началось на первом этаже здания. Пожарные прибыли на место происшествия в течение трех минут; всего с огнем боролись 150 человек. Однако жертв избежать не удалось.

Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс заявил, что число погибших, возможно, возрастет.

​По последним данным, около 15 человек получили серьезные травмы, четверо находятся в критическом состоянии.

​Жители ближайших домов эвакуированы и размещены в районной школе и даже зоопарке Бронкса, который находится неподалеку.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате пожара в жилом доме Нью-Йорка погибло 12 человек, 15 получили серьезные травмы.

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