Катилась слеза: громкие преступления в отношении животных в 2017 году

Самым резонансным уголовным делом за жестокое обращение с животными в 2017 году стало преступление, которое совершил минчанин Владислав Березко . Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил котенка о стену. Это вопиющая жестокость вызвала такой резонанс в обществе, что судебные органы приняли решение провести показательный судебный процесс. Березко судили в актовом зале филиала "Автобусный парк №2" КУП "Минсктранс", где он работал. Зал был полон сотрудников предприятия, которых обязали присутствовать на судебном процессе.

Снится убитый котенок

Суд признал Березко виновным в жестоком обращении с животным и назначил ему 1 год исправительных работ. На суде 56-летний слесарь раскаялся и заявил, что с детства любит животных и не планировал убивать бедного котика.



© Sputnik / Виктор Толочко Обвиняемый в убийстве котенка Владислав Березко

На допросах у следователя и в суде Березко рассказал, что он хотел спасти котенка, поэтому взял его из квартиры-притона, куда сам же ходил распивать спиртные напитки. Убийство котенка произошло возле подъезда. Березко взял на руки животное, котенок начал царапаться и вырываться, разозлившись, мужчина ударил котенка несколько раз о стену. Это преступление видели жильцы дома, которые написали заявление в милицию, на основании него было возбуждено уголовное дело.

Выступая с последним словом в суде, Березко заявил, что "этот котенок ему снится" .

На глазах у дочери

В ноябре уходящего года в отношении жительницы Витебска, которая на глазах у 11-летней дочери выбросила из окна щенка, было возбуждено уголовное дело. Соседи услышали шум и крики в квартире, увидели, как пьяная соседка сбросила собаку с 8 этажа, и обратились с заявлением в милицию.

Следователи возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть. Данный инцидент произошел ночью. Свой жестокий поступок 35-летняя витебчанка объяснила тем, что ее нервирует, что собака не приучена к туалету. Какое решение примет суд, станет известно в ближайшее время, следователи завершают расследование дела. Согласно статье, по которой оно возбуждено, женщине грозит наказание от общественных работ до ареста на 1 год.

Щенок таксы

В уходящем году было совершено еще одно резонансное преступление в отношении животных — участник шумной вечеринки в одной из квартир во Фрунзенском районе выбросил с пятого этажа щенка таксы , пес от полученных травм умер на месте.

В этом случае на живодера в милицию также заявили соседи, которые видели, как погиб щенок. В ходе следствия было установлено, что щенка выбросили из-за того, что он помочился на пол. На допросах у следователя обвиняемый раскаялся и признал свою вину , уголовное дело уже расследовано и направлено в суд.

Пнул котика

В октябре 2017 года в интернет попала видеозапись, на которой видно, как в Полоцке мужчина без видимой причины пнул котенка . Животное хотело, чтобы его погладили. Видео было сопровождено текстом о том, что зоозащитники разыскивают хулигана.

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Когда ролик набрал несколько сотен просмотров, появилась информация, что злоумышленник ранее работал в милиции . Зоозащитники в своем аккаунте написали, что данный инцидент произошел возле магазина "Дионис" на улице Зодчего Иоанна районного центра. "Кот сильно ударился о стенку, по слухам, его видели мертвым недалеко", – говорится в сообщении, там также сказано, что мужчину объявили в розыск.

"Отравленная" колбаса

В начале осени пользователи соцсетей сообщили о том, что в Минске появились злоумышленники, которые травят собак "ядовитой" колбасой . Собачники рассказали, что во дворах в районе улицы Хоружей неизвестные разложили куски колбасы с опасными для животных таблетками.

Только за одни сутки в одном из дворов пострадали четыре собаки, у всех у них были одни и те же симптомы — падали после прогулки с пеной у рта и умирали. Одна из владельцев собак рассказала, что отнесла на экспертизу таблетку, которую извлекли из колбасы. Оказалось, что это рецептурный препарат для лечения туберкулеза.

В Минске в 2017 году по ст. 339-1 "Жестокое обращение с животными" было возбуждено семь уголовных дел, из них шесть уже направлены в суд.