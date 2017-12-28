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Катилась слеза: громкие преступления в отношении животных в 2017 году
29.12.2017 10:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
Самым резонансным уголовным делом за жестокое обращение с животными в 2017 году стало преступление, которое совершил
Снится убитый котенок
Суд признал Березко виновным в жестоком обращении с животным и назначил ему 1 год исправительных работ. На суде 56-летний слесарь раскаялся и заявил, что с детства любит животных и не планировал убивать бедного котика.
© Sputnik / Виктор Толочко
Обвиняемый в убийстве котенка Владислав Березко
На допросах у следователя и в суде Березко рассказал, что он хотел спасти котенка, поэтому взял его из квартиры-притона, куда сам же ходил распивать спиртные напитки. Убийство котенка произошло возле подъезда. Березко взял на руки животное, котенок начал царапаться и вырываться, разозлившись, мужчина ударил котенка несколько раз о стену. Это преступление видели жильцы дома, которые написали заявление в милицию, на основании него было возбуждено уголовное дело.
Выступая с последним словом в суде,
На глазах у дочери
В ноябре уходящего года в отношении жительницы Витебска, которая на глазах у 11-летней дочери выбросила из окна щенка, было возбуждено уголовное дело. Соседи услышали шум и крики в квартире, увидели, как пьяная соседка сбросила собаку с 8 этажа, и обратились с заявлением в милицию.
Следователи возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть. Данный инцидент произошел ночью. Свой жестокий поступок 35-летняя витебчанка объяснила тем, что ее нервирует, что собака не приучена к туалету. Какое решение примет суд, станет известно в ближайшее время, следователи завершают расследование дела. Согласно статье, по которой оно возбуждено, женщине грозит наказание от общественных работ до ареста на 1 год.
Щенок таксы
В уходящем году было совершено еще одно резонансное преступление в отношении животных — участник шумной вечеринки в одной из квартир во Фрунзенском районе
В этом случае на живодера в милицию также заявили соседи, которые видели, как погиб щенок. В ходе следствия было установлено, что щенка выбросили из-за того, что он помочился на пол. На допросах у следователя
Пнул котика
В октябре 2017 года в интернет попала видеозапись, на которой видно, как в Полоцке
Когда ролик набрал несколько сотен просмотров, появилась информация, что
"Отравленная" колбаса
В начале осени пользователи соцсетей сообщили о том, что в Минске появились злоумышленники, которые
Только за одни сутки в одном из дворов пострадали четыре собаки, у всех у них были одни и те же симптомы — падали после прогулки с пеной у рта и умирали. Одна из владельцев собак рассказала, что отнесла на экспертизу таблетку, которую извлекли из колбасы. Оказалось, что это рецептурный препарат для лечения туберкулеза.
В Минске в 2017 году по ст. 339-1 "Жестокое обращение с животными" было возбуждено семь уголовных дел, из них шесть уже направлены в суд.
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В уходящем году в Беларуси были совершены различные преступления в отношении животных: кошек убивали, собак выбрасывали из окон, травили псов "ядовитой" колбасой.
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