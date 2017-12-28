Автобус в Москве снова въехал в остановку, есть жертвы

МИНСК, 28 дек — Sputnik. В Москве произошла новая трагедия: рейсовый автобус опять врезался в остановку, в результате ЧП погибли два человека.

На этот раз ДТП произошло на улице Сходненской. Водитель автобуса жив и не получил серьезных травм.

"Водитель явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки", — сообщает один из очевидцев аварии в соцсетях.

На месте происшествия работает полиция.

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​Sputnik следит за развитием ситуации.

(последует)