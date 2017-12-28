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В Барановичах неизвестный взламывает аккаунты девушек и угрожает опубликовать их интимные фото
В Барановичах три девушки обратились в милицию с жалобой на электронного шантажиста, сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович.
Неизвестный взломал аккаунты девушек в соцсетях и получил доступ к их личной переписке. Там он нашел их интимные фотографии. На некоторых снимках девушки были с парнями или мужьями. Злоумышленник их скопировал, а затем связался со своими жертвами и потребовал либо заплатить, либо отправить ему еще несколько фотографий подобного содержания. В противном случае он грозился выложить их интимные фото в открытый доступ.
Пока с заявлением в милицию обратились три девушки. По данным фактам сотрудники милиции проводят проверки. Пока установить личность злоумышленника не удалось. Не известно также работал ли он один или в группе.
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Пока известно о трех пострадавших.
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