В Барановичах неизвестный взламывает аккаунты девушек и угрожает опубликовать их интимные фото

В Барановичах три девушки обратились в милицию с жалобой на электронного шантажиста, сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович.

Неизвестный взломал аккаунты девушек в соцсетях и получил доступ к их личной переписке. Там он нашел их интимные фотографии. На некоторых снимках девушки были с парнями или мужьями. Злоумышленник их скопировал, а затем связался со своими жертвами и потребовал либо заплатить, либо отправить ему еще несколько фотографий подобного содержания. В противном случае он грозился выложить их интимные фото в открытый доступ.

Пока с заявлением в милицию обратились три девушки. По данным фактам сотрудники милиции проводят проверки. Пока установить личность злоумышленника не удалось. Не известно также работал ли он один или в группе.