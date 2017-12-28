Гомельчанин угрожал убить жену, но в итоге умер от отравления алкоголем

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Житель Гомеля угрожал жене и прибывшему по вызову милиционеру убийством, однако осуществить свои намерения не смог, поскольку сам умер от отравления алкоголем, сообщает гомельский ресурс Gomel.today со ссылкой на представителей УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Убийство минчанки: бывший муж признал вину и плакал в суде

Жуткая история произошла еще в феврале, однако известно о ней стало только сейчас.

Сотрудник милиции прибыл по вызову в один из домов, расположенный в Новобелицком районе Гомеля. Женщина пожаловалась, что ее грозят убить. Выяснилось, что ее 33-летний супруг с ножом в руке говорил, что до утра женщина не доживет. Аналогичную угрозу он адресовал и сотруднику милиции.

Мужчину задержали, но отвезли не в РУВД, а в больницу. Задержанный был настолько пьян, что ему потребовалась помощь реаниматологов. Впоследствии он скончался в больнице, так и не выйдя из алкогольной комы.