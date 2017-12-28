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Гомельчанин угрожал убить жену, но в итоге умер от отравления алкоголем

29.12.2017 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Житель Гомеля угрожал жене и прибывшему по вызову милиционеру убийством, однако осуществить свои намерения не смог, поскольку сам умер от отравления алкоголем, сообщает гомельский ресурс Gomel.today со ссылкой на представителей УВД Гомельского облисполкома.

Гомельчанин угрожал убить жену, но в итоге умер от отравления алкоголем
© Sputnik / Виктор Толочко
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Жуткая история произошла еще в феврале, однако известно о ней стало только сейчас.

Сотрудник милиции прибыл по вызову в один из домов, расположенный в Новобелицком районе Гомеля. Женщина пожаловалась, что ее грозят убить. Выяснилось, что ее 33-летний супруг с ножом в руке говорил, что до утра женщина не доживет. Аналогичную угрозу он адресовал и сотруднику милиции.

Мужчину задержали, но отвезли не в РУВД, а в больницу. Задержанный был настолько пьян, что ему потребовалась помощь реаниматологов. Впоследствии он скончался в больнице, так и не выйдя из алкогольной комы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомельчанин выпил так много алкоголя, что впал в кому; спасти его медикам не удалось.

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