В Могилеве будут судить студента-химика, который делал оружие и взрывчатку

За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будут судить 24-летнего могилевчанина. Студент биофака одного из вузов страны устроил дома цех по производству оружия. Экспертиза подтвердила: оно пригодно для стрельбы.





Молодого человека задержали в августе . Его посчитал подозрительным зампредседателя гаражного кооператива, увидев, как парень выходит из гаража. Администратор решил, что могилевчанин занимается там чем-то противоправным, и вызвал милицию.

При обыске дома студента оперативники обнаружили настоящую лабораторию для изготовления взрывчатки и оружия. Кроме ингредиентов для создания боеприпасов нашли и готовую продукцию .









Согласно заключению экспертов, найденные и изъятые револьвер и образцы дульнозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия являются пригодными для стрельбы, рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.

По словам студента, оружие он изготавливал в личных интересах. Взрывчатку, например, начинял гвоздями, шурупами и свинцом и испытывал только на пустырях, а использовать по назначению якобы не собирался. На вопрос, почему выбрал такое опасное хобби, подозреваемый ответил, что просто интересуется химией и взрывными устройствами.

Могилевчанин находится под стражей.