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В Могилеве будут судить студента-химика, который делал оружие и взрывчатку
За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будут судить 24-летнего могилевчанина. Студент биофака одного из вузов страны устроил дома цех по производству оружия. Экспертиза подтвердила: оно пригодно для стрельбы.
Молодого человека
При обыске дома студента оперативники обнаружили настоящую лабораторию для изготовления взрывчатки и оружия. Кроме ингредиентов для создания боеприпасов
Согласно заключению экспертов, найденные и изъятые револьвер и образцы дульнозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия являются пригодными для стрельбы, рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.
По словам студента, оружие он изготавливал в личных интересах. Взрывчатку, например, начинял гвоздями, шурупами и свинцом и испытывал только на пустырях, а использовать по назначению якобы не собирался. На вопрос, почему выбрал такое опасное хобби, подозреваемый ответил, что просто интересуется химией и взрывными устройствами.
Могилевчанин находится под стражей.
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На вопрос, почему выбрал такое опасное хобби, подозреваемый ответил, что просто интересуется химией и взрывными устройствами.
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Архив (ЧП)
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