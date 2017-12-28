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В Могилеве будут судить студента-химика, который делал оружие и взрывчатку

29.12.2017 13:54 — ЧП | Tut.by  
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За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будут судить 24-летнего могилевчанина. Студент биофака одного из вузов страны устроил дома цех по производству оружия. Экспертиза подтвердила: оно пригодно для стрельбы.


Молодого человека задержали в августе. Его посчитал подозрительным зампредседателя гаражного кооператива, увидев, как парень выходит из гаража. Администратор решил, что могилевчанин занимается там чем-то противоправным, и вызвал милицию.

При обыске дома студента оперативники обнаружили настоящую лабораторию для изготовления взрывчатки и оружия. Кроме ингредиентов для создания боеприпасов нашли и готовую продукцию.



Согласно заключению экспертов, найденные и изъятые револьвер и образцы дульнозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия являются пригодными для стрельбы, рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.

По словам студента, оружие он изготавливал в личных интересах. Взрывчатку, например, начинял гвоздями, шурупами и свинцом и испытывал только на пустырях, а использовать по назначению якобы не собирался. На вопрос, почему выбрал такое опасное хобби, подозреваемый ответил, что просто интересуется химией и взрывными устройствами.

Могилевчанин находится под стражей.

 
 
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На вопрос, почему выбрал такое опасное хобби, подозреваемый ответил, что просто интересуется химией и взрывными устройствами.

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