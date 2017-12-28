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Нападение на церковь в Египте: боевики пытались прорваться к храму

29.12.2017 17:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Вооруженное нападение на церковь было совершено в пятницу в пригороде Каира, боевик на мотоцикле попытался прорваться через кольцо охраны на блокпосте у церкви в пригороде Каира, передает РИА Новости.

Нападение на церковь в Египте: боевики пытались прорваться к храму
© AFP/ STRINGER
Почти 60 полицейских погибли в Египте

Полиция оказала сопротивление нападавшему, при нем было обнаружено автоматическое оружие и две гранаты. На одном из злоумышленников обнаружили пояс смертника со взрывчаткой. Трех боевиков обезвредили.

По данным правоохранителей, один полицейский и пять гражданских человек погибли, еще четверо были ранены. Медики сообщают о десяти погибших и еще десяти пострадавших, среди погибших – трое полицейских.

Местная полиция значительно усилила меры безопасности накануне рождественских и новогодних праздников в стране. На месте нападения на церковь в пригороде Каира уже провели работу следователи прокураторы.

Полиции удалось задержать одного из боевиков. Он ранен и отправлен в больницу. После того, как ему окажут медицинскую помощь, нападавшего смогут допросить.

Крупнейшая серия терактов в Каире произошла в апреле этого года. В результате взрывов погибли 45 человек, более 140 – пострадали.

 
Теги: Минск
 
 
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Один полицейский и пять гражданских погибли, еще четыре человека получили ранения.

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