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Молодой мужчина попал под грузовик на МКАД

29.12.2017 18:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Молодой минчанин попал под грузовик МАЗ на кольцевой Минска, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Центрального района столицы Анастасия Редько.

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел около 14:00 на внешнем кольце МКАД — в районе аквапарка.

Как рассказала Sputnik Редько, 28-летний парень шел по пешеходной зоне около минской кольцевой.

Молодой мужчина попал под грузовик на МКАД
© Фото: ГАИ Центрального района Минска
Парень шел навстречу транспортному потоку, а в последний момент поднял руки и попал под МАЗ

"Водитель грузовика, а также очевидец произошедшего рассказали инспектору, что видели, как парень шел навстречу транспортному потоку, а в последний момент поднял руки и попал под грузовик. Произошел наезд", — сообщила представитель ГАИ.

Молодой человек в результате наезда выжил. С многочисленными травмами его госпитализировали. Причины ЧП уточняются.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел днем в пятницу на внешнем кольце МКАД около аквапарка.

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