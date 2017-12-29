Молодой мужчина попал под грузовик на МКАД

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Молодой минчанин попал под грузовик МАЗ на кольцевой Минска, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Центрального района столицы Анастасия Редько.

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел около 14:00 на внешнем кольце МКАД — в районе аквапарка.

Как рассказала Sputnik Редько, 28-летний парень шел по пешеходной зоне около минской кольцевой.



© Фото: ГАИ Центрального района Минска Парень шел навстречу транспортному потоку, а в последний момент поднял руки и попал под МАЗ

"Водитель грузовика, а также очевидец произошедшего рассказали инспектору, что видели, как парень шел навстречу транспортному потоку, а в последний момент поднял руки и попал под грузовик. Произошел наезд", — сообщила представитель ГАИ.

Молодой человек в результате наезда выжил. С многочисленными травмами его госпитализировали. Причины ЧП уточняются.