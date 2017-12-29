Двое бобруйчан обвиняются в сбыте липовых облигаций на 1 млн долларов

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Двое бобруйчан обвиняются в незаконном выпуске ценных бумаг на сумму в 1 миллион долларов, сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси.

Под следствием — 36-летний директор общества, которое занимается торговлей стройматериалами, и 33-летний руководитель другого общества, оказывающего услуги СТО.



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В 2015 году они обратились в Департамент по ценным бумагам министерства финансов и сообщили недостоверные сведения о стоимости залогового имущества облигаций, которая в десятки раз отличалась от реальной. Таким образом, было выпущено не менее 100 тысяч облигаций, каждая предлагалась по цене 10 долларов США под 15% годовых. Однако выплат доверчивым покупателям, которые надеялись получить высокую прибыль от вложенных средств, не производилось. Заработанные средства обвиняемые потратили на свои нужды.

Сообщается, что от действий двух мужчин пострадали жители Бобруйска, Минска и других городов. До задержания обвиняемые планировали выпустить новые облигации, якобы для того, чтобы погасить задолженность по выплатам. То есть возникла, своего рода, финансовая пирамида.

В отношении бобруйчан возбуждено уголовное дело по статье 226 УК РБ "Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг". Не исключено, что обвиняемых могут привлечь к ответственности и за мошенничество. Подозреваемые свою вину полностью признали и выразили готовность оказывать содействие следствию, отметили в КГК Беларуси.