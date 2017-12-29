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Range Rover перевернулся после столкновения с самосвалом в Минске

29.12.2017 19:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Внедорожник Range Rover Evoque перевернулся после столкновения с самосвалом в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Центрального района столицы Анастасия Редько.

Инцидент произошел около половины третьего на улице Камайской. В направлении улицы Тимирязева попутно ехали самосвал и Range Rover Evoque.

По данным ГАИ, на перекрестке Камайской и Княгининской водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и решил развернуться из крайней правой полосы.

После ДТП внедорожник перевернулся. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Внедорожник и самосвал ехали в одном направлении по улице Камайской в столице.

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