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Range Rover перевернулся после столкновения с самосвалом в Минске
29.12.2017 19:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Внедорожник Range Rover Evoque перевернулся после столкновения с самосвалом в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Центрального района столицы Анастасия Редько.
Инцидент произошел около половины третьего на улице Камайской. В направлении улицы Тимирязева попутно ехали самосвал и Range Rover Evoque.
По данным ГАИ, на перекрестке Камайской и Княгининской водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и решил развернуться из крайней правой полосы.
После ДТП внедорожник перевернулся. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
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Внедорожник и самосвал ехали в одном направлении по улице Камайской в столице.
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