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Граната взорвалась в ночном клубе в Колумбии: более 30 человек ранены
29.12.2017 22:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Свыше 30 посетителей ночного диско-клуба в Колумбии получили ранения в результате взрыва гранаты в помещении, об этом рассказал в эфире радиостанции Caracol мэр города Оскар Анибаль Суарес.
© Sputnik/ Александр Гальперин
Инцидент произошел в пятницу. Взрыв произошел в департаменте Антиокия. Гранату в клубе бросил 23-летний парень, с ним еще была девушка.
Более 30 человек были госпитализированы, из них 11 находятся в тяжелом состоянии.
Мэр Оскара рассказал, что злоумышленники задержаны полицией. Бросивший гранату парень принадлежит к одной из преступных группировок, причем ранее он являлся участником нескольких нападений.
Он высказал предположение, что взрыв мог быть попыткой мести со стороны группировки, которая хочет взять заведение под контроль.
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Предполагается, что взрыв мог быть местью со стороны одной из банд, которая хочет взять заведение под контроль.
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