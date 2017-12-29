Граната взорвалась в ночном клубе в Колумбии: более 30 человек ранены

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Свыше 30 посетителей ночного диско-клуба в Колумбии получили ранения в результате взрыва гранаты в помещении, об этом рассказал в эфире радиостанции Caracol мэр города Оскар Анибаль Суарес.



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Инцидент произошел в пятницу. Взрыв произошел в департаменте Антиокия. Гранату в клубе бросил 23-летний парень, с ним еще была девушка.

Более 30 человек были госпитализированы, из них 11 находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Оскара рассказал, что злоумышленники задержаны полицией. Бросивший гранату парень принадлежит к одной из преступных группировок, причем ранее он являлся участником нескольких нападений.

Он высказал предположение, что взрыв мог быть попыткой мести со стороны группировки, которая хочет взять заведение под контроль.