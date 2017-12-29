|
Полка со спиртным обрушилась в одном из столичных гипермаркетов
29.12.2017 20:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Полка, заполненная алкогольной продукцией, обрушилась в одном из гипермаркетов в Минске, иллюстрацию разместил в аккаунте в Instagram один из очевидцев происшествия.
Инцидент произошел четыре дня назад в торговом центре в микрорайоне Зеленый Луг. На полке, которая упала, стояло в основном шампанское и вина.
"Возле нее была только женщина с ребенком, но они просто мимо шли", — написал в подписи под иллюстрацией очевидец.
Он также отметил, что, скорее всего, стеллаж с алкоголем не выдержал большой нагрузки. Он рассказал, что претензий администрация магазина никому не предъявляла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам очевидцев, стеллаж мог не выдержать веса расположенного на нем алкоголя.
|
Архив (ЧП)
Комментарии