Полка со спиртным обрушилась в одном из столичных гипермаркетов

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Полка, заполненная алкогольной продукцией, обрушилась в одном из гипермаркетов в Минске, иллюстрацию разместил в аккаунте в Instagram один из очевидцев происшествия.

Инцидент произошел четыре дня назад в торговом центре в микрорайоне Зеленый Луг. На полке, которая упала, стояло в основном шампанское и вина.

"Возле нее была только женщина с ребенком, но они просто мимо шли", — написал в подписи под иллюстрацией очевидец.

Публикация от Alexey (@bb1gpa) Дек 24, 2017 at 10:28 PST

Он также отметил, что, скорее всего, стеллаж с алкоголем не выдержал большой нагрузки. Он рассказал, что претензий администрация магазина никому не предъявляла.