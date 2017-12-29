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Полка со спиртным обрушилась в одном из столичных гипермаркетов

29.12.2017 20:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Полка, заполненная алкогольной продукцией, обрушилась в одном из гипермаркетов в Минске, иллюстрацию разместил в аккаунте в Instagram один из очевидцев происшествия.

Инцидент произошел четыре дня назад в торговом центре в микрорайоне Зеленый Луг. На полке, которая упала, стояло в основном шампанское и вина.

"Возле нее была только женщина с ребенком, но они просто мимо шли", — написал в подписи под иллюстрацией очевидец.

Публикация от Alexey (@bb1gpa) Дек 24, 2017 at 10:28 PST

Он также отметил, что, скорее всего, стеллаж с алкоголем не выдержал большой нагрузки. Он рассказал, что претензий администрация магазина никому не предъявляла.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 91
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По словам очевидцев, стеллаж мог не выдержать веса расположенного на нем алкоголя.

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