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Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за
Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.
Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина «Перекресток». По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).
Российский президент Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.
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Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.
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Архив (ЧП)
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