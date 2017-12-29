ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

30.12.2017 07:29 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

 

Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

 

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина «Перекресток». По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

 

Российский президент Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.

 
 
Ссылка на источник 164
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Граната взорвалась в ночном клубе в Колумбии: более 30 человек ранены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика