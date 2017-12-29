Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС .

Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения магазина «Перекресток». По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Российский президент Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.