Заключенный сбежал из колонии и убил женщину в Саратовской области

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Федеральная служба исполнения наказаний России организовала розыск 43-летнего заключенного Сергей Дубовицкого, мужчина сбежал из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского областного управления ФСИН, передает РИА Новости.

Ранее российский СМИ сообщили, что вечером в минувшую пятницу беглый заключенный якобы убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе Саратовской области. Причем сделал это на глазах одного из ее детей.

В региональном управлении СК РФ сообщили агентству, что тело женщину с колото-резаными ранениями было найдено в ее доме в селе Квасникова. По данному факту проводится проверка, устанавливается точная причина смерти.

Правоохранители отметили, что убитая женщина являлась матерью шестерых детей.

Сбежавший заключенный Дубовицкий отбывал в колонии-поселении пятилетний срок по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На вид мужчине 42 года, его рост составляет 170 сантиметров. Особые приметы: на левой кисти у него отсутствуют четыре пальца, а на правой кисти нет большого пальца.

Дубовицкий разыскивается управление уголовного розыска областного главка МВД РФ "по подозрению в совершении особо тяжкого преступления на территории Энгельсского района".