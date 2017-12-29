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Заключенный сбежал из колонии и убил женщину в Саратовской области

30.12.2017 08:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Федеральная служба исполнения наказаний России организовала розыск 43-летнего заключенного Сергей Дубовицкого, мужчина сбежал из колонии-поселения в станице Паницкая Красноармейского областного управления ФСИН, передает РИА Новости.

Ранее российский СМИ сообщили, что вечером в минувшую пятницу беглый заключенный якобы убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе Саратовской области. Причем сделал это на глазах одного из ее детей.

В региональном управлении СК РФ сообщили агентству, что тело женщину с колото-резаными ранениями было найдено в ее доме в селе Квасникова. По данному факту проводится проверка, устанавливается точная причина смерти.

Правоохранители отметили, что убитая женщина являлась матерью шестерых детей.

Сбежавший заключенный Дубовицкий отбывал в колонии-поселении пятилетний срок по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На вид мужчине 42 года, его рост составляет 170 сантиметров. Особые приметы: на левой кисти у него отсутствуют четыре пальца, а на правой кисти нет большого пальца.

Дубовицкий разыскивается управление уголовного розыска областного главка МВД РФ "по подозрению в совершении особо тяжкого преступления на территории Энгельсского района".

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина отбывал в колонии-поселении пятилетний срок по статье УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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