Слезы страны: самые страшные трагедии, произошедшие в Беларуси в 2017-м

Жуткая история гибели солдата-срочника в Печах, смерть школьников под бетонной плитой, взрыв на сахарном комбинате, столкновение автобуса и локомотива — Sputnik вспоминает самые страшные ЧП, которые будоражили Беларусь в 2017 году.

Гибель молодого солдата в Печах

26 сентября солдат-срочник Александр Коржич был выписан из медсанчасти, а 3 октября в подвальном помещении одного из зданий на территории военной части под Борисовом обнаружили его тело , висящее в петле из ремня с перевязанными шнурком ногами и надетой на голову майкой. Сведений о "выпавших" днях нет до сих пор. СК завел уголовное дело по факту гибели солдата, а Лукашенко взял ситуацию под личный контроль .



© Sputnik / Виктор Толочко Мать погибшего в Печах солдата: не верю, что сын застрелился

После трагедии родные погибшего рассказали ряду СМИ о жалобах сына на дедовщину и издевательства со стороны некоторых сослуживцев. Позже установленные следствием факты злоупотребления властью и служебными полномочиями со стороны командиров отделений в Печах подтвердил начальник отдела информации и связи с общественностью СК Сергей Кабакович. Рассматривалось несколько версий: доведение до самоубийства, убийство на почве неприязненных отношений и самоубийство вследствие психологической травмы.

В ходе расследования, по словам генпрокурора Беларуси Александра Конюка, следователи возбудили не менее 15 уголовных дел . Министр обороны Беларуси Андрей Равков отстранил командира и ряд должностных лиц командования воинской части ; лишились должностей и некоторые военнослужащие, которым непосредственно подчинялся погибший рядовой.

В Могилеве дети погибли под плитой перекрытия в заброшенном долгострое

1 ноября на двух детей девяти и десяти лет, игравших в недостроенном частном доме в Могилеве, обрушилась плита перекрытия . Один мальчик погиб на месте, второй был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице спустя почти две недели.



© Фото: УСК по Могилевской области Место гибели мальчика в Могилеве

В связи с трагедией были возбуждены уголовные дела: сначала в отношении владельца долгостроя, который вел незаконное строительство, начатое почти 10 лет назад, а позже — в отношении чиновников Могилевского горисполкома по факту служебной халатности — самовольный долгострой давно должны были снести .

После смерти второго пострадавшего ребенка Следственный комитет переквалифицировал ранее возбужденное уголовное дело, начав рассматривать его по части 2 статьи 144 — "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Трагедия под Иваново: столкновение поезда и автомобиля с детьми

Трагедия произошла вечером 15 сентября на железнодорожном переезде возле агрогородка Бродница (Ивановский район Брестской области): поезд столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором находились шесть пассажиров, в том числе четверо детей. В жутком ДТП погибло 4 человека: трое детей (16-летний подросток, 2-летний мальчик и 3-летняя девочка) и водитель. Еще два ребенка, госпитализированные с травмами, скончались позже в брестской больнице.



© Фото: СК Беларуси Разбитый на переезде бус

По выводам следствия , причиной ДТП явились действия водителя Mercedes, который не убедился в отсутствии состава и проигнорировал красный сигнал светофора; также СМИ сообщали, что машинист поезда подавал предупредительные сигналы, но водитель микроавтобуса решил проскочить переезд.

Кроме прочего, число пассажиров в автомобиле превышало допустимое, а дети ехали не только не в специальных креслах, но даже не были пристегнуты ремнями безопасности.

Домашние роды, закончившиеся смертью трех человек

29 сентября домашние роды в Березино закончились смертью троих человек (двух новорожденных детей и их матери). 29-летняя женщина, проживавшая с супругом и 6-летним сыном, скончалась в реанимации районной больницы, куда поступила с сильным кровотечением накануне. Скорую вызвала родственница: ехать в больницу женщина не хотела, ее госпитализировали в принудительном порядке, а через несколько часов она скончалась. Во время обследования медики обнаружили у пациентки следы недавней родовой деятельности.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: погибшие в домашних родах в Березино двойняшки родились живыми

Следственно-оперативная группа обнаружила в квартире двух новорожденных детей без признаков жизни. По предварительным данным, девочки-двойняшки родились живыми . Управление СК по Минской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям; было установлено, что женщина скрывала свое положение.

Напомним, 17 февраля при домашних родах в Витебске новорожденная девочка наглоталась околоплодных вод и задохнулась . Женщина приехала рожать из Санкт-Петербурга к матери в Витебск. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к шести месяцам исправительной колонии.

Однако позже приговор в отношении женщины был отменен. Витебский областной суд направил это уголовное дело на новое судебное разбирательство.

Смертельный наезд в Минске

Днем 2 декабря грузовик на скорости 30-40 км/ч сбил несколько человек на пешеходном переходе у ТЦ "Замок" в Минске. Причиной, по словам водителя, стал отказ тормозной системы. Погибла 11-летняя девочка, переходившая дорогу на зеленый свет. Ее семилетний брат, бабушка и еще два человека также пострадали и были доставлены в больницу.



© Sputnik / Александр Шурмелев Девочка погибла под колесами грузовика ЗИЛ в Минске

Установлено, что 55-летний водитель управлял автомобилем, не прошедшим технический осмотр : в последний раз диагностика ЗИЛа была проведена специалистами в 2015 году. По факту смертельного наезда на ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Опасный лагерь: смерть ребенка от простуды

9-летний мальчик, приехавший отдыхать в детский оздоровительный лагерь под Берестовицей, почувствовал себя плохо, был госпитализирован и скончался 11 июня . По словам старшей сестры, его поместили в изолятор лагеря с тошнотой и температурой 39,5. В Берестовицкую районную больницу мальчика отвезли только на следующий день, ближе к вечеру отправили в реанимацию в Гродно, а уже на следующее утро ребенок скончался. Беременная четвертым ребенком женщина после страшной новости попала в реанимацию.



© Sputnik/ Инна Гришук Смерть от простуды: мать ребенка хочет узнать подробности

К расследованию гибели мальчика подключился Минздрав. Мама погибшего рассказала Sputnik о том, что экспертиза в лабораториях Гродно и Минска выявила открытый относительно недавно бокавирус , симптомы которого часто похожи на простую ОРВИ. Мать ребенка не может предположить, как и где ее сын мог подхватить его. Главврач Берестовицкой больницы не взялась судить о том, правильно ли действовал подчиненный ей медицинский персонал, и заявила, что всю медицинскую документацию забрали следователи , и теперь они будут решать, кто виноват.

Взрыв на Скидельском сахарном комбинате

Ночью 25 февраля в одном из цехов Скидельского сахарного комбината произошел взрыв пылевоздушной смеси — пострадали 5 сотрудниц цеха, всех доставили в реанимацию в тяжелом состоянии с ожогами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, четырех из пяти пострадавших женщин спасти не удалось : они скончались 4, 10, 11 и 14 марта в Больницах скорой помощи Минска и Гродно.

Следствием было возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, а позже принято решение о задержании и проведении допросов в качестве подозреваемых начальника цеха готовой продукции и его заместителя.