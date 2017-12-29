Трамваи столкнулись в Бостоне – пострадали около 20 человек

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Авария с участием двух трамваев произошла в американском Бостоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на транспортные власти.

Прибывшие на место происшествия медики провели обследование 17 пациентов и доставили 16 пострадавших в ближайшие больницы.

First responders evacuate passengers from the scene of a incident involving a trolley near the Cedar Grove Station in Boston on Friday, December 29, 2017. @bostonherald pic.twitter.com/mvKycYj0Um — nicoczar (@nicoczar) December 29, 2017

​По информации СМИ, столкновение произошло в районе станции Cedar Grove. По какой причине столкнулись трамваи, пока не установлено.

По предварительной версии, один из трамваев "догнал" второй между двумя остановочными пунктами.