|
Трамваи столкнулись в Бостоне – пострадали около 20 человек
30.12.2017 10:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Авария с участием двух трамваев произошла в американском Бостоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на транспортные власти.
Прибывшие на место происшествия медики провели обследование 17 пациентов и доставили 16 пострадавших в ближайшие больницы.
По информации СМИ, столкновение произошло в районе станции Cedar Grove. По какой причине столкнулись трамваи, пока не установлено.
По предварительной версии, один из трамваев "догнал" второй между двумя остановочными пунктами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие больницы были доставлены 16 пострадавших, пострадали по меньшей мере 17.
|
Архив (ЧП)
Комментарии