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Трамваи столкнулись в Бостоне – пострадали около 20 человек

30.12.2017 10:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Авария с участием двух трамваев произошла в американском Бостоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на транспортные власти.

Прибывшие на место происшествия медики провели обследование 17 пациентов и доставили 16 пострадавших в ближайшие больницы.

​По информации СМИ, столкновение произошло в районе станции Cedar Grove. По какой причине столкнулись трамваи, пока не установлено.

По предварительной версии, один из трамваев "догнал" второй между двумя остановочными пунктами.

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшие больницы были доставлены 16 пострадавших, пострадали по меньшей мере 17.

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