|
СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга
30.12.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Ответственность за
© Sputnik/ Александр Гальперин
Как сообщают информагентства, атаку совершили члены ячейки ИГ.
Напомним, взрыв произошел 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Северной столице РФ. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Президент России Владимир
По последним данным, общее количество пострадавших возросло до 18 человек. Ранее власти Петербурга сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь оставались в больницах.
Однако позже еще четыре человека обратились за медицинской помощью.
В минувшую пятницу стало известно, что Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. В УК России также вводится понятие "пропаганда терроризма", соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По последним данным, общее количество пострадавших от взрыва в магазине возросло до 18.
|
Архив (ЧП)
Комментарии