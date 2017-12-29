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СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга

30.12.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещенная в России и многих странах мира).

СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга
© Sputnik/ Александр Гальперин
Пострадавшие от взрыва в Петербурге получат компенсации

Как сообщают информагентства, атаку совершили члены ячейки ИГ.

Напомним, взрыв произошел 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Северной столице РФ. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.

По последним данным, общее количество пострадавших возросло до 18 человек. Ранее власти Петербурга сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь оставались в больницах.

Однако позже еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

В минувшую пятницу стало известно, что Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. В УК России также вводится понятие "пропаганда терроризма", соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Видео последствий взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге>>

 
Теги: Минск
 
 
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По последним данным, общее количество пострадавших от взрыва в магазине возросло до 18.

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