СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге , в результате которого пострадали 18 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещенная в России и многих странах мира).



© Sputnik/ Александр Гальперин Пострадавшие от взрыва в Петербурге получат компенсации

Как сообщают информагентства, атаку совершили члены ячейки ИГ.

Напомним, взрыв произошел 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Северной столице РФ. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом .

По последним данным, общее количество пострадавших возросло до 18 человек. Ранее власти Петербурга сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь оставались в больницах.

Однако позже еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

В минувшую пятницу стало известно, что Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. В УК России также вводится понятие "пропаганда терроризма", соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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