Шопинг в соцсетях: гомельчане остались без кроссовок, смартфона и денег

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Жители Гомеля совершили покупки в группах, найденных на просторах социальных сетей, и остались ни с чем, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Гомельчанка 1971 года рождения решила купить сыну новые кроссовки и позволила мальчику выбрать их самостоятельно. Подросток искал себе обувь не в официально зарегистрированных интернет-магазинах, а в социальной сети. В одной из групп он нашел понравившуюся ему пару, и родители выделили деньги на подарок – 160 белорусских рублей.



© Pixabay Гродно В ищут пострадавших от интернет-мошенника

Продавец предложил школьнику перевести необходимую сумму на банковскую карту, после чего обязался в течение семи дней выслать товар почтой. Парень перевел родительские деньги и сообщил об успешной операции продавцу. Однако спустя две недели покупка так и не пришла адресату. В итоге мама с сыном поняли, что попали в руки мошенника, и обратились за помощью в милицию.

Похожий случай произошел со студентом одного из гомельских вузов. Молодой человек 1998 года рождения отыскал в соцсети группу, которая продавала телефоны известной американской компании по привлекательным ценам. Парень решил приобрести смартфон шестого поколения за 665 рублей. В первых числах декабря гомельчанин перевел деньги на карточку неизвестному. Посылка ему также не пришла.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество). Правоохранители проводят комплекс необходимых оперативных и следственных мероприятий для установления злоумышленников.

"Милиция призывает граждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами по телефону или в интернете. Не поддавайтесь на различные уловки махинаторов. В случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно обращайтесь к правоохранителям", — призвали в УВД.