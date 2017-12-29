В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.



Фото: Евгений Руденко, pravda.com.ua

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и скорая. На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В полиции Харькова официально инцидент УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.



Фото: Евгений Руденко, pravda.com.ua

В свою очередь, спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что, по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

«По предварительной информации, мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15.20 о требованиях ничего неизвестно», — сообщил Тракало.

На место выехали следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Полиция просит журналиста УП не снимать события на месте происшествия.



Фото: Евгений Руденко, pravda.com.ua

На место инцидента приехали кинологи.