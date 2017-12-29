ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Харькове мужчина захватил заложников в отделении почты

30.12.2017 17:23 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.


Фото: Евгений Руденко, pravda.com.ua

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и скорая. На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В полиции Харькова официально инцидент УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.


Фото: Евгений Руденко, pravda.com.ua

В свою очередь, спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что, по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

«По предварительной информации, мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15.20 о требованиях ничего неизвестно», — сообщил Тракало.

На место выехали следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.
Полиция просит журналиста УП не снимать события на месте происшествия.


Фото: Евгений Руденко, pravda.com.ua

На место инцидента приехали кинологи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
УВД по ножнам разыскивает напавшего на пожилую минчанку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика