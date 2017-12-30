Египетский экс-президент Мурси получил три года тюрьмы

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Египетский суд приговорил экс-президента Египта Мохаммеда Мурси и еще девятнадцать его сторонников к трем годам тюрьмы, еще пятерых сторонников — к штрафам за оскорбление суда.



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Обвиняемым вменялось в вину оскорбление суда через заявления на телевидении, радио, в социальных сетях и публикациях СМИ. Мурси инкриминировали публичное оскорбление судьи в мошенничестве, и помимо того, что к его сроку прибавили три года, он должен будет заплатить более чем 56 тыс. долларов в качестве компенсации судье. Еще двадцать три обвиняемых должны будут заплатить такую же сумму каждый в фонд "Судейский клуб".

Прежде в отношении Мурси было возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже в пользу палестинской группировки "ХАМАС". Первым приговором суда была смертная казнь, после пересмотра ее заменили на пожизненное заключение, в 2016 году было решено пересмотреть решение суда. Кроме того, Мурси приговорен к лишению свободы сроком на двадцать лет по делу о кровопролитии у президентского дворца в 2012 году. Всего в отношении Мурси с 2013 года были возбуждены четыре уголовных дела.