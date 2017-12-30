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В США спецназ застрелил человека из-за ссоры двух игроков Call of Duty в интернете
Полиция города Уичито в американском штате Канзас застрелила местного жителя Эндрю Финча из-за ложного сообщения о захвате заложников в его доме. Позже выяснилось, что погибший стал жертвой ссоры между двумя незнакомыми ему игроками Call of Duty, пишет
Полиция приехала к дому 28-летнего Финча 28 декабря — из-за
После инцидента заместитель начальника полиции Уичито Трой Ливингстон сообщил, что Финч был безоружен. Позже выяснилось, что он по ошибке стал жертвой своттинга.
Как
29 декабря полиция Лос-Анжелеса сообщила об аресте Тайлера Барриса — как предполагается, именно он позвонил в полицию. По данным полицейских, Баррис также причастен к случаям своттинга в начале декабря 2017 года и в сентябре 2015-го. В обоих случаях он звонил с сообщениями о ложном минировании в местах большого скопления людей.
По
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Полиция города Уичито в американском штате Канзас застрелила местного жителя Эндрю Финча из-за ложного сообщения о захвате заложников в его доме.
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Архив (ЧП)
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