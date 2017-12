В США спецназ застрелил человека из-за ссоры двух игроков Call of Duty в интернете

Полиция города Уичито в американском штате Канзас застрелила местного жителя Эндрю Финча из-за ложного сообщения о захвате заложников в его доме. Позже выяснилось, что погибший стал жертвой ссоры между двумя незнакомыми ему игроками Call of Duty, пишет The New York Times .

Полиция приехала к дому 28-летнего Финча 28 декабря — из-за сообщения о том, что он якобы застрелил отца и взял мать, брата и сестру в заложники. Когда группа захвата окружила дом, Финч открыл входную дверь. Через несколько секунд он был убит. Полиция заявила, что мужчина не повиновался приказу немедленно заложить руки за голову.

После инцидента заместитель начальника полиции Уичито Трой Ливингстон сообщил, что Финч был безоружен. Позже выяснилось, что он по ошибке стал жертвой своттинга.

Cвоттинг в США — ложное сообщение о преступлении (часто о заложенной бомбе, стрельбе или захвате заложников). Обычно полиция воспринимает такие сообщения очень серьезно и эвакуирует место происшествия и (или) высылает туда спецназ — SWAT. Людей, которые делают ложные сообщения о преступлениях, называют своттерами.

Как сообщает ресурс о компьютерных играх dexerto.com, все началось со ссоры двух игроков Call of Duty, которые угрожали друг другу своттингом. Один из мужчин действительно передал знакомому своттеру адрес второго. Тот позвонил в полицию с ложным сообщением о захвате заложников — но назвал неверный адрес, в результате чего полиция приехала к дому Эндрю Финча. Ни один из двух поссорившихся игроков Call of Duty не был знаком с ним.

29 декабря полиция Лос-Анжелеса сообщила об аресте Тайлера Барриса — как предполагается, именно он позвонил в полицию. По данным полицейских, Баррис также причастен к случаям своттинга в начале декабря 2017 года и в сентябре 2015-го. В обоих случаях он звонил с сообщениями о ложном минировании в местах большого скопления людей.

По данным ФБР, в США каждый год происходит около четырехсот случаев своттинга. Некоторые из них заканчивались тяжелыми травмами и даже смертью жертвы своттинга.