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Два подростка получили ранения в ходе стрельбы в Лондоне

30.12.2017 22:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Два подростка были ранены из-за выстрелов в ресторане фаст-фуда в восточном Лондоне, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

Два подростка получили ранения в ходе стрельбы в Лондоне
© Sputnik/ Александр Гальперин
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Согласно сообщению, полицейским поступила информация о выстрелах в ресторане, в ходе которых, два тинэйджера были ранены.

Полиция сообщила, что подростки 16 лет получили ранения в спину и ногу и сразу были отправлены каретой скорой помощи в госпиталь. Врачам удалось спасти им жизни и сейчас они вне опасности.

Также в Скотленд-Ярде сообщили, что сотрудникам органов правопорядка не удалось вычислить стрелка и сейчас идут оперативные мероприятия по его поиску.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция сообщила, что они получили ранения в спину и ногу и сразу были отправлены каретой скорой помощи в госпиталь.

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