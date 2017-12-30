Отец захватившего заложников в Украине мужчины участвует в переговорах

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Отец захватившего заложников в здании Укрпочты мужчины участвует в переговорах по освобождению заложников, сообщил глава национальной полиции Сергей Князев.

Захватчик утверждает, что у него есть при себе взрывчатка. На месте происшествия работают психологи и правозащитники.

Отделение "Укрпочты" захватили в Харькове сегодня днем. В помещении находилось одиннадцать человек, из них двое детей. По данным на 18.10 30 декабря властям после переговоров с забаррикадировавшимся в здании злоумышленником удалось освободить пятерых человек — в том числе детей, передает полиция Харьковщины.

Движение транспорта в районе перекрыто. СБУ продолжает операцию по освобождению заложников.

Следственным комитетом начато досудебное расследование по части 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.