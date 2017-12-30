|
Отец захватившего заложников в Украине мужчины участвует в переговорах
30.12.2017 22:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Отец захватившего заложников в здании Укрпочты мужчины участвует в переговорах по освобождению заложников, сообщил глава национальной полиции Сергей Князев.
© Sputnik/ Стрингер
Захватчик утверждает, что у него есть при себе взрывчатка. На месте происшествия работают психологи и правозащитники.
Отделение "Укрпочты" захватили в Харькове сегодня днем. В помещении находилось одиннадцать человек, из них двое детей. По данным на 18.10 30 декабря властям после переговоров с забаррикадировавшимся в здании злоумышленником удалось освободить пятерых человек — в том числе детей, передает полиция Харьковщины.
Движение транспорта в районе перекрыто. СБУ продолжает операцию по освобождению заложников.
Следственным комитетом начато досудебное расследование по части 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Харькове среди заложников одиннадцать человек, из них двое дети. Пятерых человек уже удалось освободить.
|
Архив (ЧП)
Комментарии