МИНСК, 30 дек — Sputnik. Отделение "Укрпочты" захватили в Харькове сегодня днем. В помещении находилось одиннадцать человек, из них двое детей.

По последним данным властям после переговоров с забаррикадировавшимся в здании злоумышленником удалось освободить пятерых человек — в том числе детей, передает полиция Харьковщины. СБУ продолжает операцию по освобождению людей.

Для урегулирования ситуации на месте событий работает руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Они предпринимают попытку задержать злоумышленника.

Следственным комитетом начато досудебное расследование по части 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.