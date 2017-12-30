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Захват "Укрпочты": пятерых заложников выпустили, шестеро осталось
30.12.2017 21:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Отделение "Укрпочты" захватили в Харькове сегодня днем. В помещении находилось одиннадцать человек, из них двое детей.
© Sputnik/ Сергей Гунеев
По последним данным властям после переговоров с забаррикадировавшимся в здании злоумышленником удалось освободить пятерых человек — в том числе детей, передает полиция Харьковщины. СБУ продолжает операцию по освобождению людей.
Для урегулирования ситуации на месте событий работает руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Они предпринимают попытку задержать злоумышленника.
Следственным комитетом начато досудебное расследование по части 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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Среди заложников одиннадцать человек, из них двое детей. Пятерых человек уже удалось освободить.
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