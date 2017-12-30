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ФСБ задержала организатора взрыва в магазине в Санкт-Петербурге
30.12.2017 20:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге. Подозреваемый задержан, цитирует
© Sputnik/ Александр Гальперин
"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 18 человек, восемь из них до сих пор остаются в больницах.
Использование для изготовления взрывающегося устройства поражающих элементов дает основание расценивать действие как теракт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает это заявление террористической организации "Исламское государство" пиаром.
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Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
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