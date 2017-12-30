ФСБ задержала организатора взрыва в магазине в Санкт-Петербурге

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге. Подозреваемый задержан, цитирует РИА Новости Центр общественных связей ФСБ. Его передали в следственный комитет, следователи начали допрос.



© Sputnik/ Александр Гальперин ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине Петербурга

"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря. Мощность взрыва составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 18 человек, восемь из них до сих пор остаются в больницах.

Использование для изготовления взрывающегося устройства поражающих элементов дает основание расценивать действие как теракт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает это заявление террористической организации "Исламское государство" пиаром.